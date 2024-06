Uma jovem de 27 anos se atirou do quinto andar de um apartamento, em Salvador, para fugir das agressões do companheiro. O caso ocorreu no domingo (9), em um condomínio de luxo na Av. Luís Viana Filho (Paralela). Veja mais no vídeo acima. As informações são do G1.

Após a queda, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital da cidade, onde segue internada. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Já o suspeito, um homem de 39 anos, foi contido por vizinhos e, posteriormente, conduzido por policiais da 82ª Companhia Independente (CIPM/CAB-Paralela) para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

Na Deam, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Outros detalhes apurados pela TV Bahia com fontes da Polícia Civil indicam que a jovem saiu de Maceió para trabalhar em Salvador há cerca de um mês. Ela teria conhecido o suspeito nesse local de trabalho.

Os mantiveram um relacionamento até que no domingo (9), quando a mulher disse que estava grávida e que o suspeito seria o pai, o homem teria iniciado as agressões. Ele teria até prendido a vítima no apartamento antes que ela conseguisse fugir, pulando do prédio.