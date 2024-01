O meia Giuliano teve lesão muscular na panturrilha esquerda contastada nesta segunda-feira, 29, após a derrota do Santos em partida contra o Palmeiras ontem, por 2 a 1, em rodada do Campeonato Paulista. Com isso, o técnico Fábio Carille tem um desfalque importante no time, já que o jogador deve ficar afastado pelas próximas duas semanas. Na partida do último domingo, 28, Giuliano ficou apenas 12 minutos em campo, antes de começar a sentir dores no local da lesão. Titular absoluto do Santos, ele tem sido um dos maiores destaques no início do Paulistão, principalmente na estreia do clube contra o Ponte Preta, a qual resultou no placar de 3 a 1 para o time da Vila Belmiro. A próxima partida do Santos está marcada para esta quarta-feira, 31, contra o Água Santa, em São Bernardo do Campo, e Carille deve divulgar ainda a ficha técnica para a rodada.