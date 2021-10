As alunas que fazem parte do time de handebol feminino da Escola Estadual Angelina Palhetas Mendes, que em 2019 consagraram-se CAMPEÃS AMAZONENSES de Handebol. Partiram nesta segunda-feira para participar dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que será realizado de 29 de outubro a 5 de novembro no Rio de Janeiro (RJ).

Visando o apoio da prática esportiva no Município e em disputas na Capital e fora do Estado, a Prefeitura de Barcelos, por meio do Prefeito Edson Mendes que deu total apoio na logística desde o início da formação da base da equipe e da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer (Semjel), que apoiam a participação das atletas de Barcelos na competição em parceira com o Governo do Estado.

As atletas saíram de Barco até a Capital Manaus e logo após partirão com destino ao Rio de Janeiro, onde buscarão visibilidade e vitórias para Barcelos e para o nosso Estado do Amazonas.

Mais um sonho possível de ser realizado, com a Delegação composta pela Professora Sandra Leite, o treinador Josemir Júnior e atletas. Agradecimentos pelo apoio do Gestor da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes Leonel Garcia e do Coordenador da SEDUC - professor Sebastião Machado.