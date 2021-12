Avalie o post

Cantora criticou o comportamento dos ex-participantes na ‘Live do Eliminado’, nas plataformas digitais da Record TV, na tarde de hoje

São Paulo – MC Mirella ironizou a participação do ex-marido Dynho Alves e da influenciadora Sthe Matos na Live do Eliminado, na tarde desta quarta-feira (15), nas plataformas digitais da Record TV. Por meio de live nas redes sociais, a cantora criticou o comportamento dos ex-participantes dentro do reality show A Fazenda 13.

Cantora criticou compartamento de Dynho e Sthe por meio de live nas redes sociais. (Foto: Reprodução / Instagram)

“Olha a cara que ela faz? De apaixonadinha? Eu que sou louca, né? Não me viu louca ainda. Uma pessoa que você acabou de conhecer? Do outro lado uma pessoa que está com você há anos. E a consideração foi para onde? Não tem o que explicar. Essa que é a verdade. Ninguém pediu desculpa […] Que sejam felizes”, disse a famosa.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte