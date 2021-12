Avalie o post

Segundo informações o jovem estaria voltando do trabalho e não reagiu ao assalto

Manaus – Um homem identificado como Melquisedeque, 20, foi morto no início da noite desta quinta-feira (16), durante um assalto dentro de um ônibus coletivo da linha 444, na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades do Aeroporto Eduardo Gomes.

Foto: Divulgação

De acordo com as informações do motorista de ônibus, três homens entraram dentro do veículo se fingindo de gari, sacaram as armas contras os passageiros e anunciaram o assalto.

O jovem que tinha um crachá da empresa Bemol estaria voltando para casa. Ainda segundo informações, o mesmo não teria reagido contra os criminosos, mas mesmo assim acabou sendo atingido com um tiro de arma de fogo, calibre 12 na cabeça. Após a ação, os criminosos fugiram e o ônibus ficou parado na entrada do Aeroporto Eduardo Gomes.

A Polícia Militar (PM), junto com a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados.

