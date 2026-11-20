O Bayern de Munique enfrenta o Koln nesta sexta-feira (20), às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Arena, em Munich, em jogo pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Bayern de Munique ocupa a 1ª posição, com 21 pontos em 9 jogos, na zona de classificação para a Champions League. No último compromisso, o time venceu o FSV Mainz 05 por 2 a 1, fora de casa. Nos últimos cinco jogos da competição, são três vitórias e dois empates.

Do lado visitante, o Koln soma 9 pontos em 9 jogos e aparece em 15º lugar na tabela. Em seu jogo mais recente, a equipe perdeu para o Bayer Leverkusen por 2 a 1, em casa. O recorte recente mostra uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco jogos.

Em 16/05/2026, no último duelo entre os dois, o Bayern de Munique levou a melhor por 5 a 1.

Onde assistir Bayern de Munique x Koln ao vivo

Dá para assistir a Bayern de Munique x Koln ao vivo por Xsports (TV fechada), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

Horário e local de Bayern de Munique x Koln

O jogo está marcado para nesta sexta-feira (20), 20/11/2026, às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Arena, em Munich.

Escalações de Bayern de Munique x Koln

As escalações oficiais de Bayern de Munique e Koln costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada) Data e horário: 20/11/2026, às 16h30 (de Brasília)

20/11/2026, às 16h30 (de Brasília) Local: Allianz Arena, em Munich

Allianz Arena, em Munich Arbitragem: Robin Braun

Robin Braun Transmissão: Xsports (TV fechada), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.