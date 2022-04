Avalie o post

A atriz americana Viola Davis publicou em seu Instagram nesta quarta-feira (6), o vídeo de uma criança brasileira que viralizou no começo desta semana nas redes sociais. No vídeo, a pequena Letícia, de apenas 2 anos, estava passando maquiagem no rosto, para homenagear o seu cãozinho, chamado Francisco.

O momento fofo foi flagrado pela mãe da criança, que pergunta por que a criança estava usando maquiagem. Pintando manchas em volta dos olhos e no nariz, a menina responde que queria ficar parecida com Francisco, seu cachorro.

O vídeo fez sucesso nas redes sociais no Brasil e agora está sendo compartilhado no exterior, após a publicação da aclamada atriz Viola Davis. A postagem já teve 100 mil visualizações. Além da atriz americana, outras celebridades brasileiras também compartilharam o vídeo em suas redes sociais.

Veja o vídeo:

source