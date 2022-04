Avalie o post

Em menos de um mês, no dia 4 de maio, termina o prazo para emitir a primeira via do título de eleitor ou fazer atualizações e alterações, além de transferência de local de votação.

As solicitações podem ser feitas online, no site do TSE.

Depois é só seguir o passo a passo, como mostrado à seguir:

1 – Escolher o Estado:

2 – Antes de tudo, é preciso ler o informativo sobre os documentos necessários e avançar, conforme abaixo:

3 – Logo após, é necessário informar se já tem título de eleitor ou não. Assim, o sistema identifica se o atendimento é para alguma alteração/atualização ou emissão de primeira via. Se for tirar o documento pela primeira vez, marque a opção ‘NÃO TENHO’. A princípio, preencha os campos de nome, ano de nascimento, pai e mãe e avance.

4 – Na página seguinte, é preciso preencher os campos com informações pessoais e números de documentos.

5 – Na mesma página, abaixo é preciso anexar cópias dos documentos solicitados. Também é preciso tirar uma ‘selfie’ segurando um documento de identificação. Depois é só avançar, para encerrar o requerimento. Em seguida, anote o número de protocolo para acompanhar a solicitação.

Primeiramente, as imagens devem estar totalmente legíveis, sob pena de indeferimento do requerimento. O tamanho máximo por arquivo deve ser de 10 MB. Os formatos permitidos são PNG, PDF e JPG.

É indispensável informar um telefone de contato. Então, caso a documentação enviada esteja incompleta, o juízo eleitoral pode entrar em contato. Contudo, caso não haja correção, pode haver indeferimento do requerimento.

Não há prazo definido para a conclusão da análise. Ou seja, o tempo de atendimento varia de acordo com o cumprimento das exigências e da regularidade da documentação apresentada.

