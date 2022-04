Avalie o post

A água é um bem precioso para a existência da humanidade. Ter acesso a ela ainda não é algo comum para uma expressiva parcela da sociedade. De acordo com Instituto Trata Brasil, cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água potável e 100 milhões de pessoas à coleta e tratamento de esgotos.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Tatyana Amorim, destaca que a instalação do Vigiagua na cidade é um ganho para a população local, por ser uma forma de prevenção.

Até sexta-feira, servidores do município participam de um treinamento com a Gerência de Riscos Não Biológicos, do Departamento de Vigilância Ambiental, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O curso é realizado de forma teórica e prática. Entre as atividades desenvolvidas estão a análise da qualidade da água com base em parâmetros básicos: coliformes, turbidez, e o cloro residual.

Segundo a coordenadora Estadual do Vigiagua, Geani Souza, o município de Rio Preto da Eva vai ter capacidade de atuar de forma rápida em casos de suspeitas de contaminação pela água com a implantação da estratégia.

No Amazonas, o Programa Vigiagua está presente em 40 municípios.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Natanael Maricaua / FVS-RCP

