Segundo o documento, os candidatos nomeados assumirão as vagas deixadas pelos nomeados em Decreto de 21 de outubro de 2020, que não tomaram posse ou pediram exoneração dos cargos. A previsão para o início do recebimento de documentações deverá ser divulgada pela comissão do concurso, com local, datas e horários. Cada nomeado receberá a notificação via e-mail.

Entre os profissionais nomeados estão: Engenheiro de pesca, técnico de nível superior, técnico em agropecuária, assistente técnico, técnicos extensionistas, motorista e motorista fluvial.

O concurso foi realizado no dia 31 de março de 2019 e teve a inscrição de 144 mil candidatos que disputaram uma das vagas.

As provas objetivas tiveram caráter eliminatório e classificatório e foram avaliadas em uma escala de zero a 100 pontos, sendo considerado habilitado o concorrente que obteve pontuação igual ou superior a 50% do total de pontos, não podendo zerar em nenhuma das disciplinas.

Os candidatos aos cargos de nível superior passaram ainda por prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Fonte: Idam

Fotos: Divulgação/Idam

