Vazamento aconteceu na manhã desta segunda-feira (20), no centro comercial localizado na Avenida Djalma Batista, bairro chapada

Manaus – Um vazamento de gás de um expositor de comida foi registrado na manhã desta segunda-feira (20), na área da praça de alimentação de um mini shopping localizado na Avenida Djalma Batista, bairro chapada, zona centro-sul de Manaus.

Vazamento de gás assusta é registrado em mini shopping de Manaus (Foto: Divulgação)

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM), que foi acionado para esta ocorrência, quando a equipe do autobomba havia chegado no local a situação já havia sido controlada pelos bombeiros civis do estabelecimento comercial.

Segundo os bombeiros civil, no momento da ocorrência clientes que estavam no local foram tranquilizados.

“Por volta de 10h30 da manhã desta segunda-feira fomos acionados para esse vazamento de gás que corria risco de explosão grave caso não fosse resolvido com urgente. Fomos rápidos e antes da chegada dos bombeiros conseguimos resolver a situação. Fizemos a evacuação de todos os funcionários e clientes do local até a saída total do gás”, disse um civil do local.

O trânsito ficou lento no sentido bairro da Avenida Djalma Batista, mas após a ocorrência, normalizou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

