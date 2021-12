Avalie o post

O fornecimento de água foi interrompido por volta de 13h desta segunda-feira (20) após rompimento de tubulação na Cachoeirinha

Manaus – Alguns bairros da zona sul de Manaus ficaram sem água após o rompimento de uma tubulação de 600 milímetros (mm) da Águas de Manaus na tarde desta segunda-feira (20) na Avenida Marciano Armound, bairro Cachoeirinha. A forte água com lama causou transtornos para moradores e motoristas que passavam pela avenida.

Segundo informações da concessionária, o rompimento aconteceu por volta de 13h da tarde. Eles foram acionados para atender a ocorrência e desligaram o fornecimento de água nos bairros: Crespo, Colônia Oliveira Machado, Educandos, Sta Luzia, Betânia, Lagoa Verde, Morro da Liberdade, São Lazaro e Vila Humaitá.

Ainda de acordo com a empresa, o fornecimento de água deve retornar por volta de 18h desta segunda-feira (20) e o abastecimento na área impactada será normalizado gradativamente durante a noite.

O trânsito apresentou lentidão no local, os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para auxiliar no tráfego. O trajeto na área permanece o mesmo para os veículos e pedestres.

Em nota as águas de Manaus informou que está com equipes atuando na correção do vazamento de rede na Avenida.

“Por conta do serviço emergencial, o sistema hidráulico Morro da Liberdade, que abastece a região, precisou ser paralisado, nossas equipes também percorrem as residências do local para levantar danos e apresentar uma rápida resposta aos moradores, bem como, prestando assistência e realizando toda a limpeza da área”, afirmou o Felipe poli, gerente de serviços da Águas de Manaus.

A Defesa Civil também esteve no local para fazer levantamento de informações das famílias que foram afetadas com o acidente.

Veja vídeo:

Por meio de nota, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), informou que deslocou uma equipe de engenheiros até o local do vazamento em uma tubulação da concessionária Águas de Manaus.

O diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, determinou à Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento a notificação imediata da concessionária, concedendo um prazo de até 48 horas para informar as causas do incidente e as providências tomadas pela empresa Águas de Manaus em relação aos prejuízos causados aos usuários.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também deslocou agentes de trânsito ao local para coordenar o tráfego.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte