Manaus – Três pessoas ficaram feridas após uma colisão na tarde desta segunda-feira (20), no cruzamento das Avenidas Urucará e Tefé, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

A equipe da 1º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada por volta das 16h30 para atender a ocorrência. A equipe não recebeu informações sobre como acidente aconteceu.

Um veículo de passeio colidiu contra uma motocicleta e atingiu um poste. A condutora do carro que não foi identificada, ficou presa após o acionamento do airbag e foi retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas(CBMA).

Um homem e uma mulher estavam na motocicleta atingida. As três vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas a unidades hospitalares da capital.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

