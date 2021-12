Avalie o post

Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), autorizou o funcionamento ao público do Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, no Natal e Ano Novo, com horários especiais. A tradicional festa de réveillon na praia do complexo e a queima de fotos foram canceladas este ano em razão da pandemia.

(Foto: Divulgação Semcom)

A comissão que coordena a gestão do parque montou estrutura para receber os frequentadores nas datas, sendo que na véspera de Natal, dia 24, o funcionamento do calçadão vai até 20h, e na véspera da virada do ano, 31, ficará até 22h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2022 o calçadão ficará liberado até às 23h, como nos dias normais. Em todos os dias a praia estará aberta no horário de 9h as 17h (para banho no rio) e será fechada às 18h.

O complexo está atendendo ao decreto do governo do Estado para realização de eventos no Amazonas. O Decreto 44.978/2021 suspende a realização de eventos com mais de 3 mil pessoas, sendo válido até 15 de janeiro de 2022.

A Prefeitura de Manaus está intensificando as ações de vacinação e iniciam buscas ativas nas regiões com menores percentuais de população imunizada. A população deve atender aos cuidados básicos para a prevenção na pandemia, como uso de máscara e o distanciamento social, além da vacinação e dos reforços da prefeitura para garantir o máximo de imunização à população.

Programação

A Ponta Negra segue com a programação normal na praia e de funcionamento das áreas comerciais, além da decoração de Natal aberta à visitação ao público diariamente. O complexo ganhou uma árvore e o maior presépio montado ao ar livre do Brasil. Ambos levam assinatura do artista parintinense Rossy Amoedo.

(Foto: Marcely Gomes / Arquivo)

A ação faz parte do “Natal das Águas, Luz da Esperança”, iniciativa que visa fortalecer o sentimento natalino com várias atividades, tanto na cidade quanto na zona rural. Foi inaugurado o “Ballet das Águas”, espetáculo que mistura cores e músicas tradicionais do Natal, todas sincronizadas, no chafariz localizado na orla da Ponta Negra.

Praia

Em razão das medidas de proteção contra a pandemia, a praia e o acesso ao banho estavam interditados aos finais de semana e feriados, funcionando de segunda-feira a sábado. Agora o complexo voltou a funcionar de segunda a domingo, de 9h as 17h (para banho no rio).

A flexibilização de medidas restritivas permitiu o acesso à praia do complexo de segunda a sexta-feira, de 6h as 17h. Não apenas os frequentadores devem respeitar as marcações feitas pelos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, mantendo sua segurança, mas também os proprietários de embarcações.

Agentes de segurança, como Guarda Municipal e Polícia Militar, estão atuando para retirada de quem insiste em desrespeitar o uso correto no balneário.

A Prefeitura de Manaus ressalta que é importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas no rio. Além do horário indicado para banho – até às 17h – e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

