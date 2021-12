Avalie o post

As imagens foram registradas por outra pessoa que estava no show e acabaram viralizando na internet

Piauí – O show dos cantores João Gomes e Tarcísio do Arcodeon surpreendeu o público no último sábado (18) após um momento inesperado no meio da apresentação. Um homem sacou uma arma e efetuou alguns disparos para cima no show que aconteceu em Teresina, Piauí.

Homem dispara tiros no show de Tarcísio do Arcodeon e João Gomes (Foto: Reprodução)

No vídeo é possível perceber que na hora da apresentação de Tarcísion, um homem que estava no meio do público tirou uma arma da cintura e efetuou três disparos para cima. Apesar da situação, o cantor continou o show normalmente.

As imagens foram registradas por outra pessoa que estava na plateia e acabaram viralizando na internet. As assessoria de Tarcísio e João Gomes não se pronunciaram sobre o caso.

Veja vídeo:

👇🏾👇🏾 pic.twitter.com/DNdo323UXr

— Governo do Maranhão (@aureliomachado) December 19, 2021



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte