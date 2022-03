Avalie o post

Thiaguinho e Carol assumiram o namoro em fevereiro deste ano e até ganharam a ‘benção’ de Fernanda Souza, ex do cantor

São Paulo – Thiaguinho está completando 39 anos, nesta sexta-feira (11), e ganhou uma declaração de amor com direito a surpresa da nova namorada, Carol Peixinho, nas redes sociais.

Thiaguinho faz aniversário e ganha declaração de Carol Peixinho (Foto: Reprodução / Instagram)

“Te amo e te celebro todos os dias!!!”, escreveu Carol na legenda da foto dos dois juntinhos segurando balões escritos “eu te amo”. O cantor agradeceu o carinho da amada e disse: “Você é tão linda! Obrigado por existir! Amo você”.

Thiaguinho e Carol Peixinho assumiram oficialmente o relacionamento em fevereiro deste ano, mas desde novembro do ano passado haviam rumores de que os dois estavam juntos.

“Luz pra tudo que é lado!!! No céu, no nosso olhar, no nosso coração… e que seja sempre assim… iluminado! Felizão com sua luz!”, escreveu o cantor, no dia em que se assumiram. “Minha felicidadezona de toda dia”, completou Carol.

Desde que assumiram o namoro, Thiaguinho e Carol Peixinho não se desgrudam mais. Se antes o cantor e a influenciadora se escondiam dos paparazzi e dos flagras, agora o casal faz questão compartilhar momentos a dois e dividir cliques românticos nas redes sociais. Thiaguinho e Peixinho ganharam até shipper dos fãs e ‘aprovação’ da ex do cantor.

A ex-mulher do cantor, a atriz Fernanda Souza, também ‘aprovou’ o relacionamento. ‘Aê! Vocês merecem essa alegria! Um caminho de amor e luz para vocês!’, escreveu ela nos comentários de uma publicação de Thiaguinho, surpreendendo os fãs pela boa relação após ofim do casamento, em 2019.

