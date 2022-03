Avalie o post

O incidente, captado por uma câmera de vigilância, foi compartilhado pelo homem em uma rede social

Austrália – Uma serpente-tigre movimentou o expediente de um trabalhador em home office na Austrália. O réptil extremamente venenoso emergiu de um jardim na parte externa da casa e deslizou em direção ao homem, que estava totalmente concentrado na tela de um tablet.

Trabalhador em home office foi surpreendido por serpente-tigre na Austrália. (Foto: Reprpdução /@RIAWARRA)

O incidente, captado por uma câmera de vigilância, foi compartilhado pelo próprio morador na rede social Reddit.

Veja vídeo:



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte