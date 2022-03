Avalie o post

O Governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta sexta-feira (11/03), a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos em todo o estado, a partir deste sábado (12), quando o novo decreto com as recomendações deverá ser publicado. Ainda segundo Lima, a desobrigatoriedade para ambientes fechados será decidida daqui 20 dias, em nova reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid-19.

Confira as mudanças:

-Desobrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos em todo o Amazonas;

-Liberação de eventos sem restrição de horário e ocupação, com recomendação para que os frequentadores estejam com o esquema vacinal completo;

-Liberação de 100% dos públicos nos Estádios.

Conforme Wilson Lima, os eventos em espaços públicos estão passivos de avaliação pelo Comitê, como é o caso da Arena da Amazônia, Vasco Vasques e outros espaços administrados pelo Governo do Estado.

“Diante da redução de casos de Covid-19, o Comitê decidiu que, a partir de hoje, nós estamos publicando um decreto recomendando a desobrigação do uso de máscaras em ambientes abertos em todo estado do Amazonas. E daqui a 20 dias nós vamos avaliar a possibilidade de desobrigar o uso de máscara no Estado em ambientes fechados. Os eventos estão liberados sem restrição de horário e público”, anunciou Wilson Lima.

O Amazonas encontra-se na fase amarela, de baixo risco de transmissão da Covid-19. O apelo é para que a população acima de 70 continue utilizando as máscaras mesmo em ambientes abertos, uma vez que são as mais vulneráveis ao agravamento da doença.

“A maioria das pessoas internadas tem acima de 60 anos e daí a necessidade de termos um cuidado redobrado com os idosos e as pessoas com comorbidades”, finalizou.

Da redação – Rádio Rio Mar

Foto: Raquel Portugal/Fiocruz

Fonte