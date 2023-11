O São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 17, que fará um amistoso de lendas com o Milan para celebrar os 30 anos da conquista do bicampeonato do Mundial de Clubes. O evento, chamado de o “Reencontro de Gigantes”, acontecerá no Estádio do Morumbi, em 16 de dezembro deste ano, a partir das 17 horas (de Brasília). O clube informou os ingressos começam a ser vendidos em 27 de novembro. Até o momento, Zetti, Cafu e Lugano, lendas que brilharam com a camisa do Tricolor, estão confirmadas na partida. Do lado italiano, os ídolos Seedorf, Costacurta e Panucci também estão com presenças garantidas. O duelo será festivo e servirá para a torcida são-paulina reviver o segundo título do Mundial. Em 12 de dezembro de 1993, o São Paulo bateu o Milan por 3 a 2. Palhinha, Toninho Cerezo e Muller marcaram para os brasileiros, enquanto os gols dos europeus foram anotados por Massaro e Papin.

“São Paulo e Milan são equipes que têm uma relação histórica, dentro e fora de campo, e histórias grandiosas. São dois gigantes do futebol mundial que decidiram um Mundial em uma das finais mais espetaculares de todos os tempos. Agora, 30 anos depois, para nós será um orgulho e uma grande satisfação recebê-los no Morumbi, um templo do futebol, para esta grande celebração”, afirma Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do São Paulo. “Estamos felizes e honrados por participar desta partida junto com o São Paulo, com quem compartilhamos uma amizade esplêndida. Mal podemos esperar para entrar em campo, mas, acima de tudo, estamos entusiasmados por poder abraçar os mais de 32 milhões de torcedores do Milan no Brasil em um evento tão grande, rico em história e com campeões de futebol”, diz Maikel Oettle, Diretor Comercial do Milan.