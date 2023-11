O prefeito de Manaus, David Almeida, ao lado do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, reinaugurou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Nossa Senhora da Conceição, localizado no bairro Cidade de Deus, zona Norte, na tarde desta sexta-feira, 17/11.

Este é o 12º equipamento revitalizado, graças às emendas parlamentares destinadas pelo então deputado federal Marcelo Ramos, no valor aproximado de R$ 5 milhões, em junho de 2022. Além dos 11 Cras, uma unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) também passou por um processo de revitalização.

David Almeida destacou que esses investimentos serão fundamentais para melhorar o atendimento à população.

“Esta é uma mudança significativa, porque nós temos 22 estruturas no total. Esses equipamentos estão sendo revitalizados e modernizados. Isso vai permitir um melhor atendimento à população que mais precisa desta assistência social. Além disso, estamos recebendo recursos de emendas do deputado Saullo Viana, em que vamos abrir mais dez restaurantes comunitários a partir do ano que vem. Serão 10 mil refeições servidas todos os dias na cidade. Isso ajuda na segurança alimentar das pessoas que estão com essa necessidade”, enfatizou Almeida.

O equipamento social passou por revitalização dos ambientes internos e áreas externas. Durante a manutenção, foi efetuada a troca das telhas, das divisórias e do forro proporcionando maior segurança e conforto acústico e ambiental. Foi feita também a troca de pisos e revestimentos cerâmicos em banheiros com a substituição de louças sanitárias, acessórios e metais, além de outros serviços elétricos, hidráulicos e de reforço da segurança.

O ministro Wellington Dias salientou a importância dos Cras para o Sistema Único de Assistência Social (Suas) e que estará próximo da Prefeitura Municipal para fortalecer as ações sociais.

“O Cras é a porta onde chegam e atendem as pessoas que mais precisam. Segundo, nós vamos estar juntos em duas áreas, de um lado a alimentação, por isso a importância e vamos apoiar também essa rede de cozinhas solidárias, de restaurante popular que é muito importante. E, por último, abrimos portas para o emprego, abrimos portas para o empreendedorismo, e a outra é a dignidade. Então é esse o caminho que nós vamos trabalhar”, concluiu o ministro.