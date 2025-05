Visuliazação: 0

Com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de defesa do consumidor, a Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), realiza, nos dias 6 e 7 de maio, a primeira edição de 2025 do projeto “Procon Manaus nos Bairros”, na Associação dos Idosos Unidos Venceremos (Unive), localizada na rua Delmira de Almeida, conjunto 31 de Março, nº 122 – Japiim I, ao lado da Escola Municipal Cemei João Barbosa.

A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, reforça que a proposta do projeto é garantir que os serviços de atendimento estejam ao alcance da população em todas as zonas da capital.

“Levar os serviços do Procon Manaus aos bairros é uma forma de fortalecer a cidadania, promover a inclusão e garantir ao consumidor manauara maior acesso à informação e à defesa dos seus direitos”, afirma.

O atendimento no local será das 8h às 14h, levando aos consumidores serviços de orientação, registro de reclamações e recebimento de denúncias. Vale ressaltar que, durante os dois dias, os atendimentos na sede do órgão ocorrerão normalmente.

Para ser atendido, é necessário apresentar documentos originais e cópias do RG ou CNH, CPF, comprovante de residência e documentos que comprovem a relação de consumo, como faturas, notas fiscais ou contratos.

Parcerias e outros serviços

Além dos serviços oferecidos pelo Procon Manaus, essa edição conta com a parceria do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Amazonas (IEPTB-AM) e da concessionária Águas de Manaus.

O IEPTB-AM oferecerá consulta gratuita de CPF e CNPJ, emissão de boletos para cancelamento de protestos, orientações sobre entrada de títulos ou documentos de dívida para protesto e divulgação dos serviços gratuitos da Central Nacional de Protesto (Cenprot).

Já os clientes da Águas de Manaus terão à disposição serviços de atendimento para regularização de pendências, como troca de titularidade, negociação de débitos, solicitação de nova ligação, verificação de alto consumo e análise de esgoto.

A solicitação da tarifa social poderá ser feita mediante apresentação da documentação comprobatória do CadÚnico. A ampliação do atendimento itinerante garante a presença da Prefeitura de Manaus, promove justiça social e reduz desigualdades no acesso aos direitos dos consumidores.

