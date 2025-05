Visuliazação: 0

Dezenas de corredores e atletas cobraram justiça pela morte de Emanoel da Costa Fernandes, 26, atropelado em Manaus. A manifestação ocorreu na faixa liberada da Ponta Negra, na zona Oeste, na manhã deste domingo (4/5), local tradicional de práticas esportivas em Manaus.

O ato foi um dia após familiares do jovem confirmarem o desligamento dos aparelhos que mantinham os órgãos do corredor funcionando. Emanoel teve morte cerebral decretada e é uma das cinco vítimas de um atropelamento durante uma corrida do Sesi na Ponta Negra no dia 1° deste mês.

No protesto, os atletas estavam com balões e faixas nas mãos cobrando por justiça, paz no trânsito e também reivindicaram um local mais seguro para práticas esportivas na capital. O ato foi organizado por grupos e assessorias de corrida da capital e teve a participação do vereador de Manaus João Paulo Janjão (Agir).