Visuliazação: 101

Uma tentativa de proteger a filha terminou de forma brutal para Francinete Freitas Pontes, de 49 anos, na noite desta sexta-feira (2). Ela foi atingida por ao menos 12 disparos de espingarda, dez deles no rosto, após intervir em uma briga entre a filha e o genro. O crime aconteceu no km 25 da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, no interior do Amazonas. A notícia é do Portal Tucumã.

O autor dos disparos, identificado apenas como Idenilson, teria se exaltado durante uma discussão com a companheira. Francinete tentou acalmar a situação e impedir uma possível agressão, mas acabou sendo o principal alvo da fúria do genro, que reagiu com violência extrema.

Mesmo baleada com gravidade no rosto e no abdômen, a vítima foi socorrida com vida e levada às pressas para o Hospital José Mendes, em Itacoatiara, onde permanece internada sob observação intensiva. O estado de saúde dela ainda não foi divulgado oficialmente.

Moradores da região relataram momentos de desespero após o ataque e disseram que ouviram diversos disparos antes de verem Francinete caída. O suspeito fugiu do local logo após o crime e, até o momento, segue foragido. Equipes das Polícias Civil e Militar realizam buscas na região da rodovia e em comunidades vizinhas.