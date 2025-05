Visuliazação: 0

Pacto com o topo do pódio nas artes marciais. É isso que o lutador amazonense Mateus Gondim Pessoa faz quando veste um quimono. Neste sábado (3), o faixa branca da equipe White House brilhou novamente numa competição regional e conquistou o Campeonato Norte Nordeste de Jiu-Jítsu Esportivo 2025. Os combates do evento vão até este domingo (4), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus.

Mateus Gondim Pessoa, de apenas 11 anos, é uma revelação do esporte amazonense. No mês de março, em Manaus, ele tinha sido campeão brasileiro regional de judô na classe Sub-13, categoria – 34 kg. Um futuro promissor na modalidade olímpica.

Recentemente, ele também começou a praticar jiu-jítsu. No Nordeste organizado pela FAJJE, o pequeno guerreiro competiu no Masculino Infanto Juvenil Branca Pluma, na modalidade Gi (com quimono). A chave foi composta por seis atletas e Mateus foi dominante nos três combates no tatame da Arena Amadeu Teixeira.

Na primeira luta, Mateus Gondim Pessoa venceu Guilherme Ewerton Moraes (Academy JJ) por finalização. No segundo duelo do dia, já valendo pela semifinal da categoria, triunfo sobre Guilherme Neves Matos (Nova União) também por finalização. Na terceira peleja da competição, jogo de pressão no chão e vitória por 8 a 0 sobre Eduardo Diamantino Monteiro (Academy JJ).

“Feliz pelo desempenho e pelo excelente resultado no Norte Nordeste. Agradeço aos meus mestres (Ricardo Amaral, Samuel de Ferro, Diogo Dutra, Lucas Keniano, Neto Santos e Fernando Rebouças) que me incentivam diariamente nos treinos, aos meus amigos que me ajudam a evoluir diariamente e, claro, aos meus pais que me dão todo o apoio no esporte, seja no judô ou no jiu-jítsu”, disse o campeão.

Com a conquista do Norte Nordeste, Mateus Gondim Pessoa agora soma três medalhas de ouro e uma de prata em sua curta trajetória na “arte suave”. A próxima batalha do menino prodígio da White House é o Campeonato Brasileiro de Crianças da CBJJ, no mês de junho, no ginásio José Corrêa, em Barueri (SP).

