Visuliazação: 0

A Apae Manaus comemora neste domingo, 4 de maio de 2025, seus 52 anos de atuação dedicados à inclusão de pessoas com deficiência na capital amazonense. Fundada em 4 de maio de 1973 como a primeira associação de pais e amigos dos excepcionais no estado do Amazonas, a instituição nasceu do esforço de um grupo de familiares que buscava atendimento adequado para crianças com deficiência mental e múltipla.

Em mais de meio século, a Apae Manaus consolidou-se como referência em assistência social, educação especial e promoção de direitos, tendo ampliado seus serviços para atender a um público que hoje vai de crianças a idosos, contribuindo para a transformação social em Manaus.

Quando a atual presidente da Apae Manaus, Ione Tôma, assumiu como interventora em 13 de julho de 2022, a instituição atendia apenas 25 crianças, enfrentando sérias limitações orçamentárias e uma fila de espera crescente. “Quando assumi como interventora, encontrei uma instituição no limite de sua capacidade. Hoje, com grande esforço da equipe e parceiros, atendemos 220 pessoas de 1 a 62 anos, mesmo diante de desafios financeiros e de uma lista de espera com mais de 100 famílias”, ressaltou Ione Tôma.

Sob sua liderança, a Apae passou por reestruturação administrativa e modernização dos espaços de atendimento, fortalecendo programas de terapia ocupacional, inclusão escolar e apoio psicológico. Essa transformação reflete o compromisso de Ione Tôma em garantir qualidade de vida e autonomia às pessoas com deficiência.

A presidente da instituição também tem investido na profissionalização da equipe e na criação de projetos inovadores que visam garantir mais autonomia e qualidade de vida aos assistidos.

“Nosso maior desafio continua sendo financeiro, pois a demanda é grande. Mas seguimos lutando todos os dias em busca de parceiros para ampliar nossa capacidade de atendimento e manter a qualidade do serviço oferecido às famílias que tanto precisam da Apae”, reforçou Ione.

Além dos atendimentos nas áreas de saúde e educação, a Apae tem promovido eventos para arrecadação de fundos e sensibilização da sociedade, como o Carnaval Inclusivo e ações em parceria com instituições públicas e privadas. Em 2025, a instituição deu um passo importante ao iniciar a implementação de práticas de ESG (Ambiental, social e governança), tornando-se a primeira Apae do país a adotar esse modelo de gestão.

“Estamos trabalhando para que a Apae Manaus seja também um exemplo de transparência, sustentabilidade e responsabilidade social. É assim que honramos esses 52 anos de história e preparamos a instituição para o futuro”, completou Ione Tôma.

A celebração do aniversário da Apae Manaus inclui uma programação especial com atividades para os assistidos, familiares e comunidade, reforçando o papel da instituição como espaço de acolhimento, inclusão e cidadania.

Como contribuir

A Apae Manaus também convida a população a conhecer e ser voluntária na instituição, reforçando seu compromisso com a inclusão e a cidadania.

Quem desejar colaborar pode realizar a doação presencialmente na sede da Apae Manaus, conforme os horários e endereço informados.

Para facilitar ainda mais, contribuições financeiras podem ser efetuadas por meio de transferências via PIX, utilizando o CNPJ 04.216.628/0001-80.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 99282-8220 ou enviar um e-mail para [email protected].

Acompanhe as ações da Apae Manaus através do Instagram: @apaemanaus

O post Apae Manaus faz 52 anos e destaca reestruturação apareceu primeiro em Portal Você Online.