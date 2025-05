Visuliazação: 0

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Prefeitura de Manaus que atendem nas zonas Norte e rural da capital, estão em novos endereços a partir desta segunda-feira, 5/5. As demais estações móveis de saúde, seguem atendendo nos mesmos locais da semana anterior.

Na zona Norte, a unidade móvel atenderá as usuárias na avenida Ten. Roxana Bonessi, no 2.750, Terra Nova (praça do Passarinho), no período de 5 a 16 de maio. E no mesmo período, na zona rural, a unidade móvel que percorre aquela região ofertará seus serviços na área da Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Ada Viana, localizada no km 41 da BR-174.

Na zona Oeste de Manaus, os atendimentos prosseguem sendo realizados na rua Olinda, s/nº, no bairro Redenção, enquanto na zona Leste, o segmento feminino pode buscar os serviços de saúde na rua Santo Agostinho, s/no, no Coroado. Na zona Sul, o serviço móvel estará localizado na rua Des. Felismino Soares, 215, Colônia Oliveira Machado, próximo ao Cmei Gustavo Capanema.

As estruturas atendem, exclusivamente, a população feminina, oferecendo consultas médicas e de enfermagem, consulta inicial do pré-natal, coleta e exame preventivo, mamografia, ultrassonografia, entre outros serviços e procedimentos da Atenção Primária à Saúde (APS).

O serviço móvel conta com cinco estruturas, que funcionam das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração pública municipal.

Para atendimento, as usuárias podem se dirigir a qualquer uma das unidades e apresentar documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher:

Zona Norte

Av. Ten. Roxana Bonessi, 2.750, Terra Nova (praça do Passarinho)

5 a 16/5

Zona Oeste

Rua Olinda, s/nº, Redenção

31/3 a 9/5

Zona Leste

Rua Santo Agostinho, s/nº, Coroado

28/4 a 9/5

Zona Sul

Rua Des. Felismino Soares, 215, Colônia Oliveira Machado (Cmei Gustavo Capanema)

7/4 a 9/5

Zona rural

USFR Ada Viana, BR-174, Km 41

5 a 16/5