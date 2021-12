Avalie o post

Compra dos ingredientes, preparo das receitas e decorações natalinas devem ser planejadas com antecedência para que tudo fique perfeito para as festas

São Paulo – Quem chega para a ceia de Natal talvez não imagine o trabalhão que é montar toda essa estrutura. A verdade é que o evento começa muito antes do dia da festa. E não é pouca coisa, viu: o peru precisa ser descongelado às vésperas e leva horas assando. As compras dos ingredientes devem ser feitas com antecedência. E os enfeites também não podem faltar! O capricho nas decorações cria novas experiências e contribuem para uma comemoração inesquecível.

A ceia não se faz da noite para o dia, mas não pense que só especialistas em festas são capazes de elaborar uma festa completa. Com planejamento e organização, é possível desenvolver todas as tarefas sem estresse. Roteirizar os preparativos da ceia ajuda a definir as prioridades, as receitas que demoram mais para ficarem prontas, entre outros itens a serem pensados para o Natal.

Veja algumas dicas valiosas para que tudo funcione em sincronia.

Saber quantos convidados participarão da festa ou ter uma noção bem aproximada do número de pessoas é o primeiro passo para elaborar um festão nota 10, pois a quantidade de comida é projetada em relação ao número de participantes. Sim, toda família tem os “atrasadinhos” que confirmam na última hora. Isso bagunça a preparação, mas pode ser contornado.

Imagine que você queira preparar receitas doces para as crianças ou drinques para os adultos, mas eles ainda não deram certeza para a ceia. Eis a pergunta: fazer ou não? Compro os ingredientes ou espero uma resposta? Essas e outras interrogações se multiplicam quando os convidados demoram a confirmar seus nomes na lista.

A definição dos participantes também dá uma dimensão da quantidade de talheres e travessas. Em famílias que fazem rateio financeiro das compras para a festa, a lista de convidados facilita na arrecadação. Essa listagem pode ser aproveitada para combinar as tarefas da ceia. Quem fica responsável por levar os utensílios para a mesa? Quem vai cozinhar os pratos principais? Quem vai dar uma ajuda na preparação dos acompanhamentos?

Viu como uma lista antecipada ajuda? Portanto, pedir agilidade na confirmação dos convidados é um sinal de comprometimento com a ceia e o Natal de todos.

Com planejamento e organização, é possível desenvolver todas as tarefas sem estresse (Foto: Divulgação / Assessoria)

A escolha do menu da festa é muito importante. A confirmação do cardápio bem antes da ceia ajuda a determinar as quantidades, os ingredientes que precisam ser comprados além de fazer um mapa mental de quais (e quando) as receitas irão ao forno. Vale lembrar que alguns pratos levam mais tempo de preparo. Outros podem ser preparados horas antes da ceia. Por exemplo, o peru fica horas no forno, o salpicão precisa de um tempo intermediário dedicado e pode ser finalizado com batata palha, enquanto uma farofa bem incrementada fica pronta rapidinho.

Com o cardápio em mãos, fica muito mais fácil imaginar se a geladeira vai dar conta ou se será necessário pedir um espacinho em outras geladeiras. A escolha prévia do menu do Natal facilita na hora de providenciar travessas e panelas condizentes às receitas. Escolher com antecedência a lista de receitas também ajuda a reservar a compra de determinado prato pronto.

Com a lista dos convidados em mãos, chegou a vez de sair às compras dos comes e bebes. Aviso: compre as carnes, alimentos não perecíveis e bebidas com antecedência. As carnes devem ser congeladas. As bebidas e produtos não perecíveis podem ser adquiridos semanas antes da ceia. Se a geladeira não suportar todas as bebidas no dia da reunião familiar, a dica é colocá-las no em caixa de isopor ou improvisar com baldes ou tanque de lavar coberto de gelo.

A compra antecipada do listão de Natal dá tranquilidade para selecionar os melhores ingredientes e evita congestionamentos em supermercados. Não se surpreenda: os produtos típicos de Natal encarecem nos dias próximos à ceia. É a famosa lei da oferta x demanda. Isso se você tiver sorte de ainda encontrar o produto desejado na prateleira na véspera ou no dia da ceia.

A compra antecipada do listão de Natal dá tranquilidade para selecionar os melhores ingredientes (Foto: Divulgação / Assessoria)

O peru que será a estrela do Natal requer atenção e paciência no preparo. O ideal é que seja descongelado dois dias antes do evento e fique na geladeira. Na véspera, coloque a carne para marinar e dê um toque personalizado de sabor com pimenta-do-reino, limão, margarina e o que mais agradar seu paladar, mesmo que o peru seja comprado já temperado. Asse no dia do evento. O tempo para assar depende do tamanho do peru, podendo ser superior a 2 horas, então comece cedo, e se ficar pronto antes, depois só aqueça.

No Natal, as carnes de porco, como o tender, também devem ser marinadas na véspera para que o sabor fique mais encorpado. Neste roteiro da preparação dos pratos devemos pensar no tamanho do fogão e saber se ele dará conta de tanto volume de comida. Uma alternativa é compartilhar tarefas na cozinha estilo “festa americana”, em que cada um leva um prato.

Receitas doces, como pudim, podem ser preparadas na véspera, desde que permaneçam na geladeira até pouco antes da ceia começar. Deixe para preparar as entradinhas horas antes do evento.

Os aparadores são ótimas alternativas para complementar a montagem do banquete (Foto: Divulgação / Assessoria)

A mesa do jantar nos traz toda a magia do espírito natalino. Aquele momento em que nos dedicamos inteiramente a partilhar o amor e a fé. Para que essa reunião seja celebrada com conforto, a disposição da mesa é um detalhe bem importante. A mesa deve comportar em harmonia os itens que você tiver à disposição como os pratos principais, copos, taças, guardanapos, além dos enfeites natalinos típicos, que conferem um toque todo especial ao encontro.

Soluções criativas ajudam a aliviar a mesa principal. Os aparadores são ótimas alternativas para complementar a montagem do banquete. Para começo da festa, por exemplo, o apoio pode concentrar os patês, molhos, queijos, pãezinhos, e outras entradinhas, além de sucos, água e outras bebidas. No término da ceia, o mesmo suporte se transforma em espaço para o café acompanhado de biscoitinhos doces.

Tigelas ou tábuas com petiscos e outras entradinhas também podem ser distribuídas em “ilhas” por toda a casa. Ao espalhar ao longo do ambiente, você dá mais espaço à mesa principal e ativa os diversos pontos de conversas que se formam pela casa durante a ceia.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

