Alejandro Molina Valeiko, filho da ex-primeira dama de Manaus, Elizabeth Valeiko, não irá a Júri Popular. A decisão foi proferida pelo Juiz Celso Souza de Paula, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, que ainda decidiu pela absolvição da irmã de Alejandro, Paola Valeiko, denunciada por fraude processual, no caso que envolve o homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, em 2019.

Conforme decisão, o magistrado não viu provas ou indícios suficientes de participação de Alejandro na autoria do crime ou mesmo participação. O Ministério Público do Amazonas ainda poderá denunciá-lo novamente caso haja novas provas.

Nesta segunda-feira (20), o MP informou que tomou conhecimento pelos meios de imprensa sobre a decisão do juiz Celso Souza de Paula, na qual foi absolvida sumariamente Paola Valeiko e impronunciados os réus Alejandro Valeiko e José Edvandro Junior.

O Ministério Público esclarece que ainda não foi formalmente intimado da referida decisão e somente após examinar a fundamentação da sentença é que deverá se posicionar oficialmente sobre o caso devendo ingressar com o recurso cabível no prazo legal.

