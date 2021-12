Avalie o post

Segundo os familiares do adolescente, ele estava nos fundos de casa mexendo no celular que estava carregando em uma extensão

Distrito Federal – O adolescente Max Willyan dos Reis Gomes, 14, morreu após tomar um choque elétrico no último sábado (18), em Alexânia, no entorno do Distrito Federal. Segundo os familiares do adolescente, ele levou a descarga ao usar um celular que estava carregando na tomada.

Adolescente morre com choque elétrico ao usar celular carregando (Foto: Reprodução)

Max estava no fundo de casa, mexendo no celular que estava carregando em uma extensão. Segundo o Correio 24 horas, testemunhas ouviram um forte barulho, correram até os fundos da casa e perceberam que o adolescente havia sido arremessado a alguns metros de distância da extensão.

O adolescente chegou chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mas não resistiu. Os familiares não souberam informar se Max recebeu a descarga diretamente do celular ou da extensão.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

