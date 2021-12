Avalie o post

Condutor da carreta testou 0,73 no bafômetro e foi levado para delegacia

Manaus – O acidente que vitimou o Domingos Santana da Silva, 36, mobilizou vários profissionais da limpeza pública em frente ao 1º Distrito Integrado de Polícia, na manhã desta segunda-feira (29). A vítima foi atropelada após um acidente entre um ônibus ‘amarelinho’ e uma carreta.

Domingos Santana da Silva morreu em acidente de trânsito (Foto: Arquivo pessoal)

O condutor da carreta, identificado como José Alves de Souza, 63, foi levado por policiais militares até a delegacia após o teste de bafômefro dar positivo. O teste de alcoolemia registrou 0,73%.

“As testemunhas dizem que quando ele desceu (da carreta) estava com uma lata de cerveja na mão. Já foi conduzido para o 1º Distrito Integrado de Polícia e a Polícia Civil vai tomar os procedimentos cabíveis”, disse o Capitão Júlio.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o condutor da carreta sendo colocado dentro do ‘camburão’ da viatura. Outro vídeo mostra vários profissionais da limpeza pública reunidos em frente à delegacia.

Veja os vídeos:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

