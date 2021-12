Avalie o post

Condutora confundiu freio com acelerador e acabou entrando na loja, ferindo operadora de caixa

Manaus – Uma motorista que não teve a identidade divulgada acabou perdendo o controle de seu veículo, um carro modelo Nissan Sentra, e destruiu parte de uma loja localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, na manhã desta segunda-feira (20). O acidente aconteceu na rua Rio Mar, zona Centro-sul de Manaus.

(Foto: Divulgação)

Segundo o dono do estabelecimento que não quis se identificar, o acidente aconteceu porque a condutora do carro confundiu os pedais no momento em que estacionava o veículo.

“A moça estava estacionando o carro, e acho que em vez dela apertar o freio acabou acelerando. E por ser um carro automático acabou invadindo a nossa loja, o nosso caixa e atingiu uma colaboradora nossa. Mas ela está bem, ficou apenas com leves escoriações. […] O prejuízo estimado é em torno de R$50 mil”, informou.

Após o acidente, a motorista foi prestar depoimento no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A operadora de caixa que se feriu na colisão foi socorrida para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e passa bem.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

