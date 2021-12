Avalie o post

A Fundação Rio Mar realizou, na última sexta-feira (17), a ação social “Natal dos Pequeninos” na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. A ação é destinada às crianças da cidade com o objetivo de levar cestas básicas para as famílias e um momento de recreação através de brincadeiras, peça teatrais e doação de brinquedos.

A ação começou com um momento de louvor e dança. Depois teve uma breve palestra sobre higiene bucal e um teatro de fantoche falando sobre o Natal. A diretora da Fundação Rio Mar, Francilma Grana, destacou que a programação continua em 2022.

“Quero agradecer aos colaboradores do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Paroquia Rainha dos Apóstolos, Área missionária Sagrada Família, Nossa Senhora da Amazônia, Masterpan e todos os outros colaboradores que ajudaram esta ação social Natal dos Pequeninos. Encerramos nossas atividades deste ano de 2021. Ano que vem a gente pretende voltar as atividades presenciais, já está programado as 4 ações sociais que nós vamos realizar no ano de 2022”.



Os colaboradores levaram em média 30 cestas básicas e 300 brinquedos distribuídos pelo Papai Noel que foi recebido com muita alegria e ao entregar disse que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus. O Pe. Marco Antônio, responsável pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida agradeceu a quem pode ajudar.

“Celebramos a alegria do Natal na festa solidária da ação social da Fundação Rio Mar aqui em nossa Paróquia em Presidente Figueiredo, estamos muito contentes e felizes com esse trabalho que vem sendo realizado através da pastoral da catequese e da pastoral da criança, voluntários e voluntarias que todo dia cedo da manhã procuram através da evangelização levar a palavra de Deus e acima de tudo o amor e esperança a tantas famílias carentes aqui em nossa Paróquia e em nosso município. Estamos contentes com essa ação pedindo a Deus a benção e a graça a todos os envolvidos e a todos que doaram”.

Fotos: Fundação Rio Mar



