A Polícia Civil de São Paulo está investigando um incidente ocorrido na Neo Química Arena, onde uma cabeça de porco foi arremessada em campo durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O ato provocativo foi assumido por um torcedor conhecido como “Rafa Modilhane”. Além disso, dois outros torcedores foram detidos e autuados por incitar tumulto. O arremesso da cabeça do porco, que representa o Palmeiras, aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo. O atacante do Corinthians, Yuri Alberto, chutou o objeto para fora do campo, relatando que quase se machucou no processo. Para auxiliar nas investigações, o Corinthians disponibilizou as imagens do circuito interno de segurança, temendo possíveis sanções esportivas.

A polícia conseguiu ver a imagem do torcedor jogando a cabeça em campo, porém o mesmo estava com uma com o rosto coberto, impossibilitando a indentificação. O jogo, que terminou com a vitória do Corinthians por 2 a 0, marcou o fim de um jejum de mais de três anos sem vitórias sobre o rival. Com esse resultado, a equipe conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, após uma série de triunfos que melhoraram sua posição na tabela.

