O prefeito David Almeida (Avante), reeleito para mais quatro anos, constituiu por meio de Decreto, uma Comissão de Transição de Governo, formada por secretários municipais e coordenada pelo Controlador Geral do Município, Arnaldo Gomes Flores.

A Comissão de Transição, cujos membros não serão remunerados, trabalhará até a nova posse de David, marcada para 1o de janeiro com a missão de produzir um relatório sobre a atual situação de cada área da prefeitura.

O prefeito lembra no texto do decreto que a criação de uma Comissão de Transição de governos (eleitos ou reeleitos) é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) prevista na resolução 11/2016, de 4 de outubro de 2016.

A criação de uma comissão para trabalhar a transição entre o mesmo gestor será aplicada pela primeira vez em Manaus em uma reeleição, pois em 2016 o prefeito reeleito naquele ano, Arthur Neto (então no PSDB) não formou uma comissão do tipo, o que ele só fez em 2020 quando houve a passagem de governo para para David Almeida.

Confira os nomes da Comissão de Transição nomeada por David Almeida:

Arnaldo Gomes Flores : Controlador Geral do Município e Coordenador Geral da Comissão de Transição;

: Controlador Geral do Município e Coordenador Geral da Comissão de Transição; Lucilene Florêncio Viana : Controladora Geral Adjunta e membro da comissão;

: Controladora Geral Adjunta e membro da comissão; Clécio da Cunha Freire : Secretário de Finanças, membro;

: Secretário de Finanças, membro; Célio Bernardo Guedes : Secretário de Administração, Planejamento e Gestão, membro;

: Secretário de Administração, Planejamento e Gestão, membro; Marcos Rotta : vice-prefeito atual, chefe da Casa Civil, membro;

: vice-prefeito atual, chefe da Casa Civil, membro; Rafael Lins Bertazzo : Procurador-Geral do Município, membro;

: Procurador-Geral do Município, membro; José Arnaldo Grijó : Presidente do Conselho Municipal de Gestão Estratégica, membro;

: Presidente do Conselho Municipal de Gestão Estratégica, membro; Luiz Gonzaga Campos Souza : Vice-presidente do Conselho de Gestão Estratégica, membro;

: Vice-presidente do Conselho de Gestão Estratégica, membro; Alessandro Moreira da Silva: Vice-presidente do Conselho de Gestão Estratégica, membro.

