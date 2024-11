A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), cumpriu, na terça-feira (05/11), mandado de prisão preventiva de um homem, 18, por estupro de vulnerável contra a sobrinha, de 11 anos. A prisão ocorreu em via pública, na avenida Paraíba, em Parintins.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, titular da unidade policial, a criança passou a morar na zona urbana do município com a irmã mais velha, sob permissão da mãe para que ela tivesse acesso a uma melhor educação, e o autor costumava visitar as sobrinhas constantemente.

“Em certas ocasiões, o autor levava a vítima para passear e, por ser tio biológico, a família não via problema em eles saírem sozinhos juntos. A partir dessas saídas, ele se aproveitou para manter relações sexuais com a criança. Ele era menor de idade quando começou a praticar os abusos sexuais, em dezembro de 2023, e continuou na maioridade”, falou a delegada.

Segundo a delegada, os familiares da vítima descobriram o que estava acontecendo quando ela engravidou. Como a criança não costumava sair de casa sozinha, tampouco tinha um namorado, logo a família desconfiou que o genitor seria o tio.

“A criança também confirmou que estava grávida do tio e a gravidez foi constatada. Iniciamos as investigações, representamos pela prisão preventiva do autor e conseguimos cumpri-la na data de ontem”, falou a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.