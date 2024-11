Uma mulher de 42 anos deu à luz a bordo de um helicóptero, nesta terça-feira (6), em Manaus. A aeronave, pertencente ao Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), foi mobilizada para realizar o socorro devido à dificuldade de acesso à comunidade isolada no Tarumã, por conta da seca extrema.

O helicóptero do Dioa, solicitado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), tornou-se um local inesperado para a chegada de uma nova vida.

De acordo com o delegado Rafael Montenegro, coordenador do Dioa, o nascimento dentro da aeronave foi uma primeira experiência para a equipe, marcando a operação como única em sua carreira.

“Tivemos o primeiro parto de toda a história da aviação dentro do nosso helicóptero. Nos deparamos com uma operação inédita, o neném nasceu dentro da nossa aeronave. Foi um trabalho muito exitoso. Mais uma vez, pudemos ajudar a sociedade”, disse o delegado.

Inicialmente, a equipe chegou até a comunidade para resgatar uma gestante. “No momento em que ela estava se dirigindo para a aeronave, quando íamos começar a decolar, toda a equipe médica achou por bem realizarmos as manobras de parto, primeiro no helicóptero”, disse Rafael Montenegro.

A médica Larissa Câmara, do Samu, explicou que, quando a equipe chegou ao local, a paciente já estava em trabalho de parto avançado. “Decidimos, então, realizar o parto ali mesmo, dentro da aeronave. Tudo correu bem, sem nenhuma complicação. O bebê nasceu saudável, chorando, ativo e já mamando pouco depois. É uma menina. A mãe está bem”, reforçou a médica.

Após chegar à sede do Dioa, no bairro Flores, a mãe e a criança foram acolhidas pela equipe do Samu e encaminhadas para o Instituto da Mulher Dona Lindu, na zona centro-sul de Manaus.

Seca

A seca severa no Amazonas, declarada situação de emergência, tem complicado o acesso a recursos básicos e serviços essenciais. Entre junho e o início de outubro, foram registrados mais de 22 mil focos de incêndio, com grande parte concentrada no interior do estado. A logística de emergência, como a utilização de aeronaves para resgate e assistência médica, tornou-se vital para atender as populações afetadas.