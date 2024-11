O Amazonas Shopping completa 33 anos de fundação nesta quinta-feira (7) e comemora a data com uma série de inaugurações durante o mês. Primeiro centro de compras do segmento em Manaus, o Amazonas Shopping se consolidou, ao longo dos anos, pelo mix variado de lojas, serviços inovadores e eventos, que fazem do empreendimento um ponto de encontro das famílias e amigos.

Para marcar os 33 anos, este mês serão inauguradas sete novas lojas, entre elas, a 3 Elefantes, que já faz parte do mix e passou por revitalização, deixando o espaço muito mais moderno e acolhedor para receber os consumidores. Também está previsto a abertura da loja de smartphone e acessórios GoldPhone.

Ainda este mês, abre o parque Vila Trampolim, conhecido pelas suas camas elásticas gigantes, que prometem muita diversão para o público de todas as idades. Aguardado pelos fãs de gastronomia, no dia 18 de novembro inaugura na Alameda Gourmet do Amazonas Shopping, o restaurante Coco Bambu, especializado em frutos do mar, mas que atende aos mais diversos paladares. Ainda como parte das novidades gastronômicas, abre a hamburgueria JSK.

Fechando o mês de comemoração do aniversário, o Amazonas Shopping vai ganhar a unidade da loja Track&Field e o Escape Out, um espaço com salas temáticas e jogos de fuga.

O superintendente do Amazonas Shopping, Rafael Saldanha, ressalta que as novas lojas chegam para reforçar o mix, que está sempre em construção, conforme a demanda dos consumidores. “Nada melhor do que comemorar os 33 anos de história do shopping oferecendo aos nossos consumidores mais novidades”, disse.

Corrida – Ainda como parte da comemoração pelos 33 anos, o Amazonas Shopping realiza no domingo (10) a sua tradicional corrida de rua. A gerente de Marketing do centro de compras, Ivanna Passos, diz que o empreendimento é um dos símbolos da cidade. “Temos muito orgulho de ter sido o primeiro shopping a se instalar na capital amazonense, de ser de Manaus e ter essa familiaridade e afetividade com nossa gente. Queremos sempre comemorar juntos e, para isso, nada melhor que uma corrida de rua, que proporciona esse encontro, além de ser uma excelente oportunidade de fazer exercício e buscar qualidade de vida”, destaca.

A prova será disputada na categoria individual masculino e feminino, nas distâncias de 5 km e 10 km, e a concentração será no edifício garagem G1, na avenida Darcy Vargas. A corrida Amazonas Shopping tem patrocínio de Apa Móveis, Honda Shizen, Coca-Cola, PowerAde e CupNoodles.

O horário de largada para os PCDs será às 6h. Às 6h02 sairão os pelotões Elite e Geral, 5km e 10km. As premiações para os vencedores da corrida de 10 km serão R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 1 mil para o segundo colocado e R$ 500 para o terceiro. Para os ganhadores da prova de 5 km, os prêmios são R$ 800 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo e R$ 300 para o terceiro.

