O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 207 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (06).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.

Vagas Disponíveis

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO I

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego ou com experiência em Montagem, Reparos e Manutenção de Eletroeletrônicos.

Desejável ter cursos na área e TBO.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

50 VAGAS: AUXILIAR DE RESTAURANTE

Disponibilidade de residir em outros Estados (SANTA CATARINA, PARANÁ, MINAS GERAIS, SÃO PAULO).

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na área de alimentação em geral.

Oportunidade para uma grande rede de restaurantes que opera em todo o Brasil.

Disponibilidade de horário.

Benefícios:

Salário compatível com o mercado;

Assistência médica e odontológica;

Programa de treinamento e desenvolvimento profissional;

Oportunidade de crescimento dentro da empresa;

Seguro de Vida;

Oportunidade de moradia.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego

Desejável ter cursos na área e/ou Atendimento ao Público.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego, com experiência na função e/ou Vendas de Pacotes de Telefonia.

Desejável ter cursos na área e/ou Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VII

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego ou sem experiência na função.

Residir próximo aos bairros de Flores, Parque das Nações e Cidade Nova.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – A.S.G. V

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – A.S.G. IV

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e/ou em limpeza e conservação de ambientes em geral.

Residir na Zona Leste ou mediações.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e/ou em Estamparia, Pintura e Embalagens de Peças Metálicas.

Obrigatório ter curso de TBO.

Desejável ter curso na área e/ou 5’s, Metrologia Básica e Informática básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO II

Escolaridade: Ensino Superior cursando em Ciências Contábeis ou Gestão Financeira.

Com experiência na função e em:

● Controle de Receitas e Despesas;

● Gerenciamento de Contas a Pagar e Receber;

● Elaboração de Relatórios Financeiros;

● Orçamentos e Planejamentos;

● Conciliação Bancária.

Desejável ter curso na área e Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: SUPERVISOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e/ou Panificadora.

Desejável ter curso na área e/ou Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: CHAPEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função ou em Panificadora e Café da Manhã.

Desejável ter curso na área e/ou Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE EXPEDIÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo ou Superior cursando.

Com experiência na função.

Desejável ter curso na área e/ou Logística e Expedição.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE DE LOJA – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração.

Com experiência na função e/ou em Loja de Materiais de Construção.

Desejável ter curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE DELIVERY

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Atendimento ao Público.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Superior cursando ou completo e/ou Técnico completo.

Com experiência na função.

Curso de Administração e/ou Contabilidade, Finanças e afins.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Superior cursando Contabilidade ou Economia.

Com experiência na função e/ou em:

● Processo de contas a pagar e tesouraria;

● Receber, analisar os documentos (NFs, relatórios bancários e etc);

● Conferência dos dados (identificando do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc);

● Realizar a conciliação bancária das contas pagas e receber através do arquivo OFX;

● Preparar mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas a pagar (do período e previsões);

● Preparação de previsões de pagamento para análise de fluxo de caixa;

● Apoiar no processo de manutenção de planilha de acompanhamento de contas bancárias.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE MONTAGEM

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função e/ou Montagem de Estruturas para eventos e shows.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: MONTADOR DE ESTRUTURAS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função e/ou Montagem de Estruturas para eventos e shows.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Excel básico.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: ARMADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Excel básico.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE BETONEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Excel básico.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Escolaridade: Ensino Técnico completo Eletrônica.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos na área e/ou NR10.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – A.S.G. III

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter curso na área e/ou 5’s, Segurança no Ambiente de Trabalho.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – A.S.G. II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento e habilidades em conservação e limpeza de condomínios.

Desejável ter curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: PASSADEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ENCARREGADO DE PÁTIO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Residir próximo ao bairro Tarumã.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Residir próximo ao bairro Tarumã.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função Restaurante, Pratos, frios e quentes, frutos do mar. Mesaplace, limpeza e organização.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA III

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – A.S.G.

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área de jardinagem.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Escolaridade: Ensino Superior cursando ou completo em Administração, Contabilidade, Gestão de RH ou Departamento Pessoal.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISORA DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos na área e/ou Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e em Grelhados.

Obrigatório ter cursos na área e/ou Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Atendimento ao Público, Pacote Office, Excel.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

06 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH E.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

08 VAGAS: CONSULTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Vendas.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Residir próximo ao bairro Tarumã.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo, médio cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e Bombeiro Hidráulico, NR 18 e NR 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: EXTRUSOR DE MÁQUINA BALÃO DE ALTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência em Máquina Extrusora Balão de Alta.

Desejável ter curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

20 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com ou sem experiência na função.

Residir em Presidente Figueiredo ou ter disponibilidade para viagens.

Disponibilidade de horário e/ou para regime de escala.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE ARMAZÉM – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com ou sem experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

