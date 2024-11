A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), cumpriu, nesta quarta-feira (06/11), mandado de busca e apreensão de um adolescente, 15, por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável contra sua irmã e sobrinha, cometido em 2022. O mandado foi cumprido no bairro Cidade de Deus, zona norte.

Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, na época do crime, as vítimas tinham 6 e 7 anos, e o ato infracional ocorria na residência onde o adolescente residia, juntamente com as vítimas.

“O adolescente já foi sentenciado para responder em semiliberdade a ato infracional análogo ao crime de estrupo de vulnerável e está à disposição do Ministério Público”, falou a delegada.

Segundo a delegada, o adolescente tem, ainda, passagem por ato infracional análogo ao crime de roubo, cuja investigação permanece em andamento pela Deaai.