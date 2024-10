Hugo Moura foi o responsável pelo gol que garantiu a vitória do Vasco sobre o Cuiabá, um resultado que aproxima a equipe da permanência na Série A e reacende as esperanças de uma vaga na Libertadores. O francês Dimitri Payet, que recebeu uma calorosa ovada da torcida, se manifestou para desmentir os rumores sobre sua insatisfação no clube. Nos últimos jogos, Payet tem sido reserva de Philipe Coutinho, o que gerou especulações sobre um possível descontentamento com o técnico Rafael Paiva. Contudo, sua performance contra o Cuiabá foi bastante ativa, evidenciando seu comprometimento e agradecendo o apoio dos torcedores.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em uma postagem nas redes sociais, o jogador se defendeu dos boatos, afirmando que algumas pessoas tentam manchar sua imagem, mas que suas boas ações não podem ser apagadas. Ele reafirmou seu compromisso com o clube, dizendo: “Aqui é meu lugar! Aqui é Vasco.”

Veja o post

Com a vitória, o Vasco alcançou 40 pontos e subiu para a 10ª posição na tabela, agora com uma vantagem de oito pontos em relação à zona de rebaixamento. A equipe também alimenta o sonho de que o G-6 se torne um G-7, estando a apenas seis pontos do Bahia, que ocupa a sétima colocação. O próximo desafio será contra o time de Rogério Ceni, em um confronto decisivo que ocorrerá em São Januário.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias