O “Boi Manaus 2024”, realizado pela Prefeitura de Manaus, iniciou, na noite de quinta-feira, (24) e acabou na madrugada desta sexta-feira (25), no Sambódromo, com apresentação de mais de 20 grupos, bandas e torcidas oficiais dos bois. O público lotou o local que marcou o aniversário de 355 anos da cidade com sonoro ‘parabéns para você’.

Uma das grandes atrações da primeira noite foi o levantador de toadas do boi-bumbá Garantido, Carlos Batata, que emocionou o público com um show de toadas e inclusão.

“É com grande emoção que subimos ao palco com um show totalmente inclusivo. Trouxemos as dançarinas da Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas, a Apadam, cheias de alegria. É muito gratificante fazer parte dessa festividade, no aniversário da nossa querida cidade, com certeza, o Boi Manaus está sendo um sucesso”, comemorou o artista.

Outro destaque da noite foi a apresentação dos itens oficiais do boi Caprichoso, embalados pelos maiores sucessos do boi-bumbá azul e branco.

Para o levantador de toadas oficial do Caprichoso, Patrick Araújo, o evento vem para exaltar a identidade cultural amazonense. “Essa é uma noite de celebração inesquecível, todos os itens oficiais trazendo muita alegria para o público que está aqui. É uma energia incrível, um momento mágico, sem dúvida”, afirmou.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Jender Lobato, destacou que a festividade em comemoração ao aniversário de Manaus mostrou, mais uma vez, a transversalidade do trabalho realizado pela prefeitura.

“Fizemos uma nova concepção de festa, e a resposta foi imediata, com a presença massiva do público. Fazer esse evento não é fácil, foram mais de 45 dias de planejamento. O centro integrado que temos, formado por várias equipes da prefeitura, garantiu que pudéssemos oferecer segurança, saúde e uma estrutura de cenografia maravilhosa para o Boi Manaus 2024”, disse Jender.

Maria Clara Lima, de 18 anos, estava animadíssima na pista do Sambódromo. Para ela, a edição deste ano até superou as anteriores. “Está sendo incrível. Vim dançar e curtir muito. Tudo maravilhoso, ainda não tinha visto nada igual”, comentou.

O dançarino do boi Garantido, Victor Marinho, aproveitou o evento no meio do público e destacou o sucesso da noite de celebração no sambódromo. “Este ano, vim curtir o Boi Manaus no meio do público e está sendo incrível, consigo aproveitar, porque tem uma estrutura boa para isso. Está tudo lindo, os cenários, as atrações, com certeza, um dos melhores eventos de 2024”.

Economia criativa

A grande festa também foi marcada pelo sucesso das áreas gastronômica e de exposição e venda de artesanatos, posicionadas em pontos estratégicos do sambódromo. Para a artesã e empreendedora Dayanne Coelho, que participa do evento há mais de quatro anos, a programação é uma oportunidade de ganhar uma renda extra com a venda de artesanato próprio da região amazônica.

“Trabalho no Boi Manaus há anos e sempre é uma experiência maravilhosa, superando todas as minhas expectativas. É uma oportunidade de vender meus artesanatos e garantir uma renda”, disse a empreendedora.

