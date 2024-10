Os fãs e corredores de rua estão contando os dias para a Corrida do Bob Esponja, uma realização da Paramount, por meio de seu departamento de Licenciamento de Produtos e Experiências. A corrida de 5 km e caminhada de 2 km mais aguardadas do ano serão realizadas em baterias na manhã deste sábado (26), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. As baterias, com largadas em horários distintos, foram escolhidas pelos participantes no ato da inscrição. A primeira, às 7h, é a bateria Elite, destinada para os mais rápidos e preparados, na qual os cinco primeiros que alcançarem a linha de chegada — masculino e feminino —, receberão troféus como premiação. Às 7h50 começam as largadas da categoria geral, e a caminhada finaliza o evento com dois horários, o primeiro, às 9h30, e o segundo, às 10h.

Este evento esportivo, pensado para toda a família, celebra os 25 anos do personagem icônico da Nickelodeon. Para marcar essa data especial, a Paramount lançou a campanha “Ative Seu Modo Bob”, convidando fãs de todas as idades a adotarem a visão otimista e divertida do personagem para aproveitar a vida ao máximo. Com o mote inspirador “Ative seu modo Bob e faça de todos os dias uma grande celebração”, a corrida é uma extensão deste convite, proporcionando aos participantes uma experiência imersiva que captura toda a leveza e a alegria que definem Bob Esponja.

A organização é da Ponto Org Eventos, que já realizou corridas envolventes como Top Gun, Trolls, Chaves e Wally, sempre com cenários dignos de Instagram, kits especiais e medalhas que se tornam verdadeiros tesouros para colecionadores.

Serviço

CORRIDA DO BOB ESPONJA

Data: 26/10/2024 (sábado)

Local: Parque Villa-Lobos (Av. Professo Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros)

Largadas:

Elite: 7h

Geral: primeira bateria às 7h50

Caminhada: primeira bateria às 9h30 e segunda às 10h

Valores: R$ 109,90 (Kit Básico), R$ 159,90 (Kit Bob Esponja ou Kit Patrick Estrela) e R$ 289,90 (Kit Melhores Amigos)

Sobre Bob Esponja Calça-Quadrada

Desde seu lançamento em 17 de julho de 1999, Bob Esponja Calça-Quadrada gerou um universo de personagens amados, expressões da cultura pop e memes, lançamentos teatrais, produtos para consumidores, um musical da Broadway vencedor do prêmio Tony e uma base de fãs global. Bob Esponja Calça-Quadrada é uma das propriedades mais amplamente distribuídas na história da Paramount, visto em mais de 180 mercados, traduzido em mais de 30 idiomas e com uma média de mais de 90 milhões de telespectadores totais a cada trimestre. Bob Esponja Calça-Quadrada foi criado por Stephen Hillenburg e produzido pela Nickelodeon em Burbank, Califórnia. O desenho animado, centrado em personagens, narra as aventuras náuticas e, às vezes, sem sentido de Bob Esponja, um otimista incurável e uma esponja do mar sincera, e seus amigos subaquáticos.