O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está intensificando as operações de dragagem no trecho crítico de Salomão, próximo ao município de Humaitá, no Amazonas. A dragagem integra os esforços da autarquia para assegurar a navegabilidade no Rio Madeira, que enfrenta atualmente a maior seca de sua história, dificultando o transporte de cargas e passageiros.

As operações de dragagem têm sido realizadas em pontos críticos, como Miriti, Costa São Paulo e Salomão, onde cerca de um milhão de metros cúbicos de sedimentos já foram removidos. Com a desobstrução desses trechos, algumas embarcações voltaram a navegar. As dragas agora se deslocam para Curicacas e Bom Jardim, próximos a Porto Velho, com previsão de conclusão em até 15 dias. O objetivo é garantir a trafegabilidade completa entre Porto Velho e Manicoré, restabelecendo o fluxo normal de embarcações.

Essas intervenções visam melhorar as condições de navegação, essenciais para o transporte fluvial na região Norte, especialmente em um momento em que a seca severa afeta o nível do rio.

As ações de dragagem no Rio Madeira devem continuar até dezembro, com foco inicial nos trechos mais críticos e, em seguida, na melhoria de outros canais de navegação. A desobstrução é crucial para garantir a segurança e eficiência do transporte aquaviário, que desempenha um papel estratégico no escoamento de produtos e no desenvolvimento econômico da região.

Com essas ações, o DNIT busca garantir a plena navegabilidade do Rio Madeira, proporcionando mais segurança e eficiência ao transporte fluvial, fundamental para a economia regional, sobretudo em um contexto de desafios causados pela seca histórica.