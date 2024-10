Babu Santana utilizou suas redes sociais para expressar seu pesar pela morte de Maguila, um renomado boxeador brasileiro. Em sua publicação no Instagram, o ator ressaltou a relevância de Maguila no esporte, destacando suas qualidades de força, luta e resiliência. A perda do ícone do boxe foi sentida profundamente por Babu, que tinha a responsabilidade de interpretar o atleta em um filme biográfico. O projeto cinematográfico, intitulado “Welcome Maguila“, tinha como objetivo retratar a vida e a carreira do boxeador, mas, infelizmente, não chegou a ser lançado nos cinemas. Babu lamentou que Maguila não terá a oportunidade de ver o resultado final da obra, o que intensificou sua tristeza pela partida do ídolo.

Além de compartilhar suas emoções, Babu também enviou suas condolências à família e amigos de Maguila. Ele enfatizou que o boxeador sempre será lembrado como um verdadeiro herói, tanto dentro quanto fora dos ringues. A morte de Maguila deixa um legado importante no mundo do boxe e na cultura brasileira. A cinebiografia, que estava programada para estrear em 2023, acabou não sendo exibida, o que gerou uma expectativa não concretizada entre os fãs do esporte e do cinema.

