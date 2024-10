Nos 355 anos de Manaus, comemorado nesta quinta-feira (24), o deputado estadual João Luiz (Republicanos) fez um balanço de atividades e destacou que destinou mais de R$ 21,5 milhões, em emendas parlamentares ao longo dos mandatos na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para a capital amazonense.

Pelci

João Luiz indicou ao Governo do Amazonas a implantação do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que atualmente beneficia mais de 15 mil crianças, adolescentes e jovens com as modalidades de vôlei, jiu-jitsu e futebol.

RespirAR

O RespirAR, indicativo do deputado João Luiz ao governador Wilson Lima ultrapassou, neste ano, a marca de mais de meio milhão de atendimentos realizados. O programa é reconhecido internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e foi objeto de estudo científico em uma universidade de Portugal, onde foi apresentado no Congresso de Globalização e Saúde na Universidade de Coimbra, além de ser apresentado na Conferência de Políticas Públicas e Ciências de Dados, que ocorreu no ano passado no Amazonas.

Revitalização de campos de futebol e quadras poliesportivas Entusiasta do esporte, João Luiz tem trabalhado com indicativos e emendas parlamentares para revitalização de campos de futebol e quadras poliesportivas em Manaus.

Neste ano, o parlamentar esteve na inauguração e entrega dos Campo do Vermelhão, no bairro Mauazinho, quadra poliesportiva e de areia do Monte Sião, Espaço de Lazer e Convivência Marcos Aurélio do Nascimento, localizado na Rua Benjamin Silva, bairro Aparecida, dentre outros.

Comissão

Como presidente da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Aleam, o deputado João Luiz alcançou mais de 32 mil pessoas no Estado com palestras, projetos, campanhas educativas e atendimentos na capital e interior, entre eles campanha “Ei, Te orienta! Aliciar, molestar e violentar crianças, não é cultura, é crime!”, Projetos Mobilização, Inclusão e Transformação (MIT) + Cidadania da Aleam e Preparar, Realocar, Orientar, Adolescentes e Jovens (Proaj).

Frente Parlamentar

O deputado João Luiz é presidente das Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas (Fenapred) e Frente Parlamentar Cristã, que juntas já alcançaram mais de 26 mil pessoas, com políticas públicas no Estado.

Nuriam

Neste ano, o Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Nuriam/Aleam), coordenado pelo deputado João Luiz assinou um acordo de cooperação entre a Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Sociocultural Brasil China (Ibrachina) para oferecer cursos de Mandarim na Ufam, em Manaus.

Educação

Indicativos e emendas parlamentares do republicano tem feito a diferença nas escolas estaduais de Manaus. João Luiz tem modernizado laboratórios de informática, levado o projeto Robotic Teens para levar aprendizado sobre robótica on-line, revitalizado quadras poliesportivas e feito intervenções com o governador Wilson Lima, como é o caso da Escola Estadual Terezinha Almeida, que foi inaugurada em 2022 no bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste da cidade.

Saúde

João Luiz também tem feito indicativos e destinado emendas impositivas para a melhoria no atendimento e trabalho de profissionais nos hospitais, Serviços de Pronto-Atendimento (SPAs) e dentre outras unidades de saúde. O parlamentar entregou ambulâncias, equipamentos odontológicos, rampas e materiais de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcDs), produtos de consumo e insumo, raio-x, aparelhos de ultrassonografia, mutirão de consultas e entre outros.

