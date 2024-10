A seleção brasileira de futebol divulgará a lista dos 23 jogadores convocados para a última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no dia 1º de novembro, às 15 horas. O técnico Dorival Júnior espera contar com o retorno de Neymar, que é uma das grandes expectativas para os confrontos contra a Venezuela e o Uruguai, marcados para os dias 14 e 19 de novembro, respectivamente.

Os treinos da equipe começarão em Belém, onde a seleção se preparará para o primeiro jogo. A escolha da cidade se deve à sua proximidade com Maturin, local da partida contra a Venezuela. A preparação terá início no dia 11 de novembro e se estenderá até o dia 13, quando a equipe seguirá viagem para a Venezuela.

Importante ressaltar que não haverá atividades de treinamento em território venezuelano. Após o confronto com a Venezuela, a seleção brasileira retornará imediatamente ao país. Na madrugada do dia 15, a equipe já estará em Salvador, onde se concentrará para o próximo desafio contra o Uruguai, que ocorrerá no Estádio Barradão.