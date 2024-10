Se você fez compras e registrou o CPF na nota fiscal pode ter direito a descontos no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2025, em Manaus. A consulta é simples e pode ser feita pela internet. Em alguns casos, as reduções podem chegar a até 50% do valor do imposto.

Desde maio deste ano, a consulta dos créditos do IPTU pode ser feita pela plataforma eletrônica “Crédito na Nota”. Ela mostra os créditos acumulados a partir do que o cidadão pagou de Imposto Sobre Serviços (ISS), que é cobrado pela prefeitura cada vez que uma compra é efetuada no comércio. Quem faz a compra informando o CPF acumula bônus.

O manauara já pode saber quanto de desconto tem direito, mas o prazo para a indicação do imóvel que será beneficiado com o abatimento está previsto para começar em novembro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças (Semef), o desconto só é válido para Pessoa Física e pode abater até 50% no lançamento do IPTU.

O imóvel indicado não precisa ser da mesma titularidade do CPF informado na nota fiscal de serviço, entretanto, a matrícula informada não poderá ter registro de débitos vencidos até o dia da indicação. Os créditos poderão ser rateados entre dois ou mais imóveis, desde que não possuam dívidas com a prefeitura.

Os créditos acumulados são válidos por cinco anos. O ISS gerado também deverá ter sido recolhido pela empresa prestadora de serviços que emitiu a NFS-e.

Agora, os documentos fiscais emitidos pelas empresas optantes do Simples Nacional e por empresas com imunidade tributária, como é o caso de algumas escolas, também geram créditos para abatimento.

A plataforma para consulta do desconto no IPTU é a Crédito na Nota (CLIQUE AQUI PARA CONSULTAR). Para acesso a todas as funcionalidades do sistema Conta Corrente Crédito da Nota basta preencher um rápido cadastro, informando dados pessoais e e-mail para confirmação.

O post IPTU: descubra se você tem direito a desconto em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.