O Aeroporto de Manaus alcançou, de janeiro a setembro deste ano, a marca de 2,1 milhões de passageiros, representando um crescimento de 5,8% em comparação ao mesmo período do ano passado.

c Somente no 3º trimestre de 2024, 764 mil passageiros circularam pelo aeroporto, um aumento de 10% em relação ao registrado nos três primeiros trimestres de 2023.

As operações de pousos e decolagens no Aeroporto de Manaus também mostraram um desempenho positivo, com um aumento de 9,3% em relação a 2023.

Esse crescimento é atribuído aos esforços para ampliação da malha aérea no Amazonas. Desde sua chegada à região Norte, há três anos, a VINCI Airports, por meio da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, tem impulsionado novos voos, garantindo o aumento na frequência de operações, especialmente para destinos internacionais.

Em Manaus por exemplo, o número de voos diretos para a Colômbia quadruplicou, com destaque para a nova rota para Bogotá. Nos voos internacionais, os mais procurados foram EUA e Colômbia.

Manaus ainda conta com voos regulares para a Flórida, Venezuela e Panamá, com novas rotas para Portugal pela TAP em novembro e aumento de frequência para o Panamá pela Copa Airlines a partir de janeiro. Destinos domésticos como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro também ganharam relevância no período.

