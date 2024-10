A seleção brasileira de futebol feminino inicia sua preparação para a Copa do Mundo de 2027 enfrentando a Colômbia. O amistoso acontece neste sábado (26), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), com transmissão ao vivo pela TV Brasil.

Início do ciclo rumo ao Mundial de 2027

O confronto entre Brasil e Colômbia é um teste relevante para as brasileiras, que jogam contra um adversário forte da América do Sul. A seleção colombiana, vice-campeã da Copa América, mostrou qualidade nas Olimpíadas de Paris 2024, onde chegou às quartas de final. Por sua vez, o Brasil, sob o comando de Arthur Elias, conquistou a prata. Esse amistoso marcará a oportunidade de testar novas jogadoras e fortalecer a equipe.

Convocação e integração de novas atletas

Arthur Elias convocou 26 jogadoras para este duelo, sendo 12 delas remanescentes dos Jogos Olímpicos. O técnico destaca a importância de abrir espaço para novas atletas no grupo: “Queremos avaliar jogadoras pelo desempenho atual e também pensando no futuro. Nosso objetivo é formar uma equipe sólida para a Copa do Mundo em casa”, declarou Elias na coletiva de sexta-feira (25).

Manutenção da base olímpica para o amistoso

Apesar das novas inclusões, Elias afirmou que manterá a base da equipe olímpica para este amistoso.Jogadoras como Lauren, Ludmilla e Kerolin devem começar entre as titulares. “Queremos manter a continuidade com as atletas que fizeram uma grande Olimpíada e ir integrando as novas aos poucos”, explicou o técnico. Ele também adiantou que haverá substituições estratégicas ao longo do jogo para garantir uma avaliação ampla.

Com esse primeiro passo, a seleção feminina busca construir um time competitivo e entrosado para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. Acompanhe o amistoso e fique por dentro de mais novidades do futebol feminino!

