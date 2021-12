Avalie o post

O marido acoplou a câmera de segurança na campanhia da residência e foi flagrado com a amante que se passou por amiga da esposa

EUA – Um vídeo inusitado viralizou nas redes nesta semana após a americana Kaylie Kristina descobrir a traição do marido com uma amiga através das imagens da câmera de segurança que ele mesmo instalou. A mulher compartilhou trechos da gravação no TikTok.

Mulher flagra traição do marido com amiga através de câmera instalada por ele (Foto: Reprodução)

Na gravação é possível perceber o marido com a amante, que estava seminua, saindo da casa da família.”Quando seu marido está doente demais para a viagem em família que você planejou”, escreveu Kaylie ao compartilhar o vídeo. Na legenda ela ainda acrescentou as hashtags “trapaceiro” e “lixo”, fazendo referência ao marido.

O marido que acoplou a câmera de segurança na campanhia da residência foi flagrado saindo no portão e em seguida surge uma mulher. A mulher dá um beijo no homem e ele acaricia o bumbum dela. Segundo Kaylie, o marido acreditava que a câmera estava desativada.

O caso aconteceu há dois meses atrás mas só nos últimos dias que viralizou na internet. A americana deu mais atualizações do caso através dos comentários e contou que a amante fingiu ser sua amiga por um tempo. Kaylie acrescentou que o marido, com quem têm dois filhos, chegou a pedir desculpas a ela, que disse que não seria suficiente para reatar o casamento



“Sim , ele tem me pedido desculpas, mas eu acho que nenhum pedido de desculpas será bom o suficiente. Acho que nunca poderei estar um ponto em que possa ser ‘está tudo bem’, porque não estava tudo bem”, declarou ela.

